Telegraph: в НАТО призвали готовиться к войне с РФ в течение 20 лет

Global Look Press/w80/ZUMAPRESS.com Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что населению стран Североатлантического альянса стоит подготовиться к войне с Россией за ближайшие 20 лет, о чем сообщила 18 января газета The Telegraph.
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