Кожевников об алкоголе в советском хоккее: «Выпивали, бывало, но знали бы вы, как пили канадцы. Не видел, чтобы пресса в Канаде превращала своих легенд в клоунов, рассказывая об этом»

«Наше поколение в первую очередь выигрывало для страны золотые медали мировых турниров. И десятки миллионов болельщиков – если не сотни – не спали ночами и у телевизоров болели за наш хоккей, за великую страну.
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