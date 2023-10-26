Путин: суть миропорядка Запада заключается в лицемерии и двойных стандартах

Представители Запада ведут разговоры о каком-то «новом мировом порядке», но его суть всё та же: лицемерие, двойные стандарты и претензии на исключительность, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями религиозных организаций.
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