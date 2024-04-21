Захарова назвала действия США банальным воровством активов России

США занимаются банальным воровством российских активов, что происходит при одобрении конгресса. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит сайт министерства.
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