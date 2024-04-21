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Захарова назвала действия США банальным воровством активов России

США занимаются банальным воровством российских активов, что происходит при одобрении конгресса. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводит сайт министерства.

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Комментарии
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Eduard
А почему?А потому что вы Росмия только болтаете.Пора войну на территорию Европы,а лучше США переносить,хотя бы ракетными ударами.Пока они в руинах не окажутся они не успакоятся!
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13 час.
Eduard
Я же лично ничего не могу сделатт,я не Президент России!
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13 час.

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