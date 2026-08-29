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Эксперт объяснил, как избежать заражения "поедающей мозг" амебой

Эксперт объяснил, как избежать заражения "поедающей мозг" амебой

Заражение может привести к развитию первичного амебного менингоэнцефалита Защитить нос от попадания пресной воды во время ныряния можно с помощью специального зажима — такая мера снижает риск заражения амебой Неглерия Фоулера.

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