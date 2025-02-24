Чтобы шапки герани были пышнее кудрей Пушкина: добавьте 2 ложки сока под цветок

Хотите, чтобы ваша герань расцвела яркими и густыми соцветиями, как в волшебном саду? Забудьте о дорогих удобрениях! Время узнать секрет, который помогает многим цветоводам раскрыть весь потенциал их растений, и он скрывается на вашей кухне — это томатный сок.
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