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Царьград

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Избирком объявил о досрочном голосовании в Сахалинской области

Избирком объявил о досрочном голосовании в Сахалинской области

В Сахалинской области началось досрочное голосование на выборах депутатов в Госдуму. Вахтовики из Ногликского района и военнослужащие на острове Шикотан уже проголосовали.

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