Индийский министр обороны откажется от визита в Россию на День Победы из-за теракта в Кашмире

Москва была уведомлена заранее об изменении планов ввиду напряженности на границе с Пакистаном.Министр обороны Индии Раджнат Сингх, вероятно, не сможет принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню Победы в Москве 9 мая.