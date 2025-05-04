Индийский министр обороны откажется от визита в Россию на День Победы из-за теракта в Кашмире

Москва была уведомлена заранее об изменении планов ввиду напряженности на границе с Пакистаном.Министр обороны Индии Раджнат Сингх, вероятно, не сможет принять участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню Победы в Москве 9 мая.
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