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Северная война, подарившая России Балтику

Северная война, подарившая России Балтику

Северная война, подарившая России Балтику Северную войну 1700 – 1721 годов в русской истории с полным основанием можно назвать судьбоносной.

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