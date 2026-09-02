Северная война, подарившая России Балтику Северную войну 1700 – 1721 годов в русской истории с полным основанием можно назвать судьбоносной.
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