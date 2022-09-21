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"Известия" показали психологическое оружие российских военных

Российские военные ударили по позициям ВСУ психологическим оружием. На окопы украинских военных сбросили полторы тысячи буклетов с подробной инструкцией, как сдаться в плен и номерами телефонов, по которым можно связаться с российскими частями.

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