"Известия" показали психологическое оружие российских военных

Российские военные ударили по позициям ВСУ психологическим оружием. На окопы украинских военных сбросили полторы тысячи буклетов с подробной инструкцией, как сдаться в плен и номерами телефонов, по которым можно связаться с российскими частями.
Российские военные ударили по позициям ВСУ психологическим оружием. На окопы украинских военных сбросили полторы тысячи буклетов с подробной инструкцией, как сдаться в плен и номерами телефонов, по которым можно связаться с российскими частями.
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