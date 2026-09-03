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stroimdom21

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Почему рассада на балконе всегда крепче, чем на подоконнике: личный опыт и разбор причин

Почему рассада на балконе всегда крепче, чем на подоконнике: личный опыт и разбор причин

Каждый сезон у огородников повторяется один и тот же сценарий: вроде бы и семена выбраны хорошие, и грунт подготовлен, и подкормки внесены, а рассада всё равно выглядит слабой.

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