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22 раза, когда рестораны так подали блюда, что клиенты были поражены

22 раза, когда рестораны так подали блюда, что клиенты были поражены

Продолжаем нашу рубрику «Обед на лопате» про необычную подачу блюд. Ведь фантазия креативного персонала разных ресторанов не знает границ и коллекция кулинарного безобразия постоянно пополняется.

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