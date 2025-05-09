Поздравление Сергея Чемезова с Праздником Великой Победы

Фото: Пресс-служба Госкорпорации Ростех Сегодня, как и в годы Великой Отечественной, каждый из нас вносит вклад в укрепление страны — своим трудом, достижениями в науке и культуре, в экономике, в промышленности, на ратном поприще.
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