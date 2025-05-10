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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Салах о Мане: «Между нами было напряжение, мы не были близки, но оставались профессионалами. Факт в том, что именно я отдал Садьо больше всех голевых пасов. Моя совесть чиста»

Салах о Мане: «Между нами было напряжение, мы не были близки, но оставались профессионалами. Факт в том, что именно я отдал Садьо больше всех голевых пасов. Моя совесть чиста»

Вингер «Ливерпуля» прокомментировал слухи о том, что соперничество и личные амбиции стали причиной непонимания и конфликтов между игроками.

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