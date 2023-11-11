В московской квартире после угрозы взрыва нашли мумию пенсионера

Визит незнакомцев в московскую квартиру, настороживший соседей, а также угроза взрыва газа помогли сотрудникам правоохранительных органов найти мумию пенсионера, который расстался с жизнью более четырех лет назад.
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