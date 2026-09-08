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ТАСС

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Пасечник назвал мощи Донского на Саур-Могиле символом объединения защитников РФ

Пасечник назвал мощи Донского на Саур-Могиле символом объединения защитников РФ

САУР-МОГИЛА /Донецкая Народная Республика/, 8 сентября. /ТАСС/. Принесение мощей святого благоверного князя Дмитрия Донского на мемориальный комплекс "Саур-Могила" в Донецкой Народной Республике символически связало поколения защитников Отечества - от воинов Первой мировой войны до участников специальной военной операции.

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