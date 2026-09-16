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Нацпроект в действии: какие дороги обновили в Барнауле в 2026 году. Интерактивная карта

Нацпроект в действии: какие дороги обновили в Барнауле в 2026 году. Интерактивная карта

В 2026 году дороги Барнаула пережили большое обновление. В целом на дорожную деятельность в краевой столице было выделено более 3 млрд рублей.

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