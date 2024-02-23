Пирожное «шоколадное танго».

Ингредиенты для шоколадного бисквита: -172гр меланжа (белок+желток яйца) -85гр сахара -53гр пшеничной муки вс -18гр рисовой муки -15гр 100% какао-порошка -3гр цедры апельсина __________ для коньячной пропитки: -90 гр.
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