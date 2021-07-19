Российские и индийские военные проведут совместные учения в Волгоградской области

Как сообщили «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе Южного военного округа, в учениях, которые пройдут с 1 по 13 августа, будут задействованы около 160 человек: порядка 80 военнослужащих мотострелкового соединения ЮВО и столько же индийских военных.