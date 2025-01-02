Синоптики спрогнозировали мокрый снег и до +4 градусов в Москве 2 января

Облачно, небольшие осадки, местами умеренные, в виде мокрого снега с дождем, местами налипание снега на проводах и деревьях, гололедица и до +4 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 2 января.
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