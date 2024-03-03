Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Мужчину-инцела не взяли работать в колледж из-за скандального блога

Мужчину-инцела не взяли работать в колледж из-за скандального блога

Наверное, не проходит и пары месяцев, чтобы какая-нибудь школа не «порадовала» сеть очередным скандалом.

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Комментарии
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Александр Стародубцев
Если он торгашь с рынка, то пусть делает в инете, что хочет. А если когда нибудь хочет быть преподователем или политиком, то за своими высказываниями и поведением надо следить. И всякие высказывания о том,, что это было в прошлом не пройдёт. Правильно сказано - Береги честь с молодым, а по современному за свои слова рано или поздно отвечать придеться. Вот ему от своих же слов и прилетело, земля то круглая.
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15 час.
Генрих
Нехрен этому субъекту делать в преподавателях! Тем более, среди малолеток.
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14 час.

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