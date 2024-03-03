Мужчину-инцела не взяли работать в колледж из-за скандального блога

Александр Стародубцев

Если он торгашь с рынка, то пусть делает в инете, что хочет. А если когда нибудь хочет быть преподователем или политиком, то за своими высказываниями и поведением надо следить. И всякие высказывания о том,, что это было в прошлом не пройдёт. Правильно сказано - Береги честь с молодым, а по современному за свои слова рано или поздно отвечать придеться. Вот ему от своих же слов и прилетело, земля то круглая.