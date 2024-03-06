Вынесли миллионы: в Армавире неизвестные ограбили ювелирный магазин

Вынесли миллионы: в Армавире неизвестные ограбили ювелирный магазинВ армавирском универмаге «Центральный» ночью произошло ограбление, в результате которого отдел элитной ювелирки лишился товара на несколько миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии