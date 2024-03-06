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Живая Кубань

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Вынесли миллионы: в Армавире неизвестные ограбили ювелирный магазин

Вынесли миллионы: в Армавире неизвестные ограбили ювелирный магазин

Вынесли миллионы: в Армавире неизвестные ограбили ювелирный магазинВ армавирском универмаге «Центральный» ночью произошло ограбление, в результате которого отдел элитной ювелирки лишился товара на несколько миллионов рублей.

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