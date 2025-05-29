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Юрист Хаминский: закон о защите от мошенников вступит в силу 1 июня

Юрист Хаминский: закон о защите от мошенников вступит в силу 1 июня

В России с 1 июня вступает в силу закон, оберегающий граждан от мошенников.Юрист Александр Хаминский напомнил, что с 1 июня в России начнет действовать закон о защите сбережений граждан от мошеннических действий.

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