Юрист Хаминский: закон о защите от мошенников вступит в силу 1 июня

В России с 1 июня вступает в силу закон, оберегающий граждан от мошенников.Юрист Александр Хаминский напомнил, что с 1 июня в России начнет действовать закон о защите сбережений граждан от мошеннических действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии