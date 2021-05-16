Дай лапку

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С большой надеждой просим помощи для малышей, которых выбросили в коробке...

С большой надеждой просим помощи для малышей, которых выбросили в коробке...

Санкт-Петербург!С большой надеждой ищем хозяев или передержку до пристройства для двух братиков с ул.

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Светлана Лисовская
Репост!!!
Мюмзик
Сил уже нет смотреть на то, как нелюди обращаются с животными ((( И ведь зачем-то берут, а потом выбрасывают
нина ромашкина
Эти нЕлюди всё равно получат своё. Ничто не остаётся без ответа.
Света Никулкина
Репост!!!
Халикова Эля
До слез! Пусть бумеранг скорее настигнет тех, кто выкидывает Хвостиков!!!!!
techno_unionmailru Петрова
Репост, бедные животные.
techno_unionmailru Петрова
Репост, бедные животные.

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