С большой надеждой просим помощи для малышей, которых выбросили в коробке...

Яна ВолковаВ мире животныхС большой надеждой просим помощи для малышей, которых выбросили в коробке... Санкт-Петербург!С большой надеждой ищем хозяев или передержку до пристройства для двух братиков с ул.Вернуться к статье712НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСветлана ЛисовскаяРепост!!!МюмзикСил уже нет смотреть на то, как нелюди обращаются с животными ((( И ведь зачем-то берут, а потом выбрасываютнина ромашкинаЭти нЕлюди всё равно получат своё. Ничто не остаётся без ответа.Света НикулкинаРепост!!!ХЭХаликова ЭляДо слез! Пусть бумеранг скорее настигнет тех, кто выкидывает Хвостиков!!!!!techno_unionmailru ПетроваРепост, бедные животные.techno_unionmailru ПетроваРепост, бедные животные.
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