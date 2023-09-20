Собянин: 15 компаний из Москвы победили в федеральном конкурсе промдизайна

Мэр рассказал об итогах первой премии «Лучший промышленный дизайн России» В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах первой премии «Лучший промышленный дизайн России», где было определено 20 победителей.
Мэр рассказал об итогах первой премии «Лучший промышленный дизайн России» В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах первой премии «Лучший промышленный дизайн России», где было определено 20 победителей.
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