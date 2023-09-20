Хорошёвка

16 подписчиков

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Вы ещё напишите сногсшибательную новость, что где то вбили гвоздь и он не согнулся!В подъезде дома н...
  • анатолий панов
    Ну еще бы   не лидировала, с такими деньжищами которые крутятся в Мосве.Собянин: Москва л...
  • ONIX
    Что- то ничего  не слышно, о женщинах добровольцах,которые до СВО,говорили,что служба в ВС,санаторий и каждая девушка...Ирина Апексимова ...

Собянин: 15 компаний из Москвы победили в федеральном конкурсе промдизайна

Собянин: 15 компаний из Москвы победили в федеральном конкурсе промдизайна

Мэр рассказал об итогах первой премии «Лучший промышленный дизайн России» В блоге на своем персональном сайте мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об итогах первой премии «Лучший промышленный дизайн России», где было определено 20 победителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх