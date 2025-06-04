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В России запустили торги фьючерсами на биткоин

В России запустили торги фьючерсами на биткоин

Московская биржа (Мосбиржа) запустила торги фьючерсами на биткоин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей торговой площадки.

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