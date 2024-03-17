SHAMAN отдал свой голос на президентских выборах

Он трижды перекрестился перед тем, как бросить бюллетень в избирательную урну. Известный российский певец Ярослав Дронов, известный по сценическому псевдониму SHAMAN, отдал свой голос будущему президенту РФ.
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