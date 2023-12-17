Немов: Игры дружбы и стран БРИКС составят конкуренцию Олимпиаде

Четырехкратный олимпийский чемпион, гимнаст Алексей Немов в интервью со «Звездой» заявил, что ему очень обидно, что достойные представители из РФ не смогут показать себя на предстоящей Олимпиаде в Париже.
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