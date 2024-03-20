Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Мировые знаменитости, которые молятся Будде и верят, что именно он привёл их к успеху

Мировые знаменитости, которые молятся Будде и верят, что именно он привёл их к успеху

У мировых звезд время от времени возникала мода на те или иные религиозные учения. Так, в 1970-80-х годах среди актёров Голливуда была популярна саентология, а в 2000-х некоторые артисты и музыканты увлеклись каббалой.

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