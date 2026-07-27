Россия на поле боя будет действовать аккуратно и добьется целей — Путин

Россия, несмотря на призывы вести себя «смелее» на поле боя, будет действовать аккуратно, но настойчиво, заявил президент РФ Владимир Путин 27 июля на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.
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