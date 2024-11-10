Биткоин стал дороже $79 000 — это новый исторический максимум Стоимость биткои...

Биткоин стал дороже $79 000 — это новый исторический максимумСтоимость биткоина продолжает уверенно расти в течение последних дней после того, как стало известно, что президентские выборы в США выиграл республиканец Дональд Трамп (Donald Trump).
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