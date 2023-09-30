Тренер "Тампы" Купер об операции Василевского: у нас есть другие вратари

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Тампа-Бэй Лайтнинг" Джон Купер высказался о том, что голкипер команды Андрей Василевский перенес операцию и пропустит два месяца в начале нового сезона.
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