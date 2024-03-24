Российские музыканты в день траура опубликовали песню «Жить»

Трагедия в “Крокус Сити Холле” единица и объединила всех граждан России, включая артистов. Восемь лет назад, после трагедии на Синайском полуострове с российским самолетом, композитор Игорь Матвиенко создал песню “Жить”, которая стала неофициальным символом скорби и веры в светлое будущее.