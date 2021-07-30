О погоде на август в России рассказали в Гидромецентре

Во многих регионах азиатской части страны ожидается повышенная по сравнению с нормой температура. В частности, это Забайкалье, север Красноярского края, Бурятия, юг Якутии, Иркутская и Амурская области, Приморье, южная часть Хабаровского края.
Во многих регионах азиатской части страны ожидается повышенная по сравнению с нормой температура. В частности, это Забайкалье, север Красноярского края, Бурятия, юг Якутии, Иркутская и Амурская области, Приморье, южная часть Хабаровского края.
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