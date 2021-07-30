Журнал «Профиль»

13 146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Смирнов
    Вы решили идти на выборы. С какой целью? Исполнить свой гражданский долг или... ? И здесь 2 ответа. 1. Вас устраивает...На выборы в Госду...
  • ВЛАДИСЛАВ
    Еврейский клоун решил зайти по-подлому в решении конфликта на Донбассе.Зеленский призвал...
  • ВЛАДИСЛАВ
    Боже мой! Старый вертлявый хохляцкий чел Кравчук, который всю жизнь менял хозяев, перебегал к врагам, предавал, меня..."Я верил России":...

О погоде на август в России рассказали в Гидромецентре

О погоде на август в России рассказали в Гидромецентре

Во многих регионах азиатской части страны ожидается повышенная по сравнению с нормой температура. В частности, это Забайкалье, север Красноярского края, Бурятия, юг Якутии, Иркутская и Амурская области, Приморье, южная часть Хабаровского края.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх