Как бороться со слабым напором воды в многоквартирных домах

Жильцы многоквартирных домов часто сталкиваются с проблемами низкого давления воды. Для проверки давления в водопроводе следует обратиться к установленным нормативам, которые прописаны в соответствующих строительных нормах и правилах, рассказал корреспонденту PRIMPRESS Алексей Шильников, директор по продукту сервиса «Мой дом онлайн».