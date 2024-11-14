Как бороться со слабым напором воды в многоквартирных домах

Жильцы многоквартирных домов часто сталкиваются с проблемами низкого давления воды. Для проверки давления в водопроводе следует обратиться к установленным нормативам, которые прописаны в соответствующих строительных нормах и правилах, рассказал корреспонденту PRIMPRESS Алексей Шильников, директор по продукту сервиса «Мой дом онлайн».
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