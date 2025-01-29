В Раде осудили критиков Лукашенко и припомнили Зеленскому отмену выборов

Народный депутат Верховной Рады Александр Дубинский осудил критиков выборов президента в Белоруссии, где победил действующий лидер Александр Лукашенко, а также припомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому отмену выборов.
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