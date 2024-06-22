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Роберто Мартинес о Роналду: «Он привносит опыт, голы и моменты. Криштиану забил 130 голов в 208 матчах за сборную, говорить больше не о чем»

Роберто Мартинес о Роналду: «Он привносит опыт, голы и моменты. Криштиану забил 130 голов в 208 матчах за сборную, говорить больше не о чем»

Сборная Португалии встретится с командой Турции во втором туре группового этапа Евро-2024. Игра состоится сегодня, 22 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

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