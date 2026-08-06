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Что делать, если течёт стояк холодной воды в Москве

Что делать, если течёт стояк холодной воды в Москве

Стояки холодной воды в многоквартирных домах Москвы относятся к элементам общедомовых инженерных систем и находятся под постоянным давлением, поэтому любые протечки в этой зоне считаются аварийной ситуацией.

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