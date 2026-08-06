Что делать, если течёт стояк холодной воды в Москве

Стояки холодной воды в многоквартирных домах Москвы относятся к элементам общедомовых инженерных систем и находятся под постоянным давлением, поэтому любые протечки в этой зоне считаются аварийной ситуацией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии