Выдача земельных участков бойцам СВО в Крыму, запуск новых станций мобильной связи: интересные события апреля 2023 года

У завода «Фиолент» в четыре раза возрос объём заказов. Предприятие выполняет заказы в рамках импортозамещения, занимается производством комплектующих лайнеров Superjet 100 и МС-21 и уже получил 40 млн рублей субсидий из республиканского бюджета.
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