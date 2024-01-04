Выдача земельных участков бойцам СВО в Крыму, запуск новых станций мобильной связи: интересные события апреля 2023 года

У завода «Фиолент» в четыре раза возрос объём заказов. Предприятие выполняет заказы в рамках импортозамещения, занимается производством комплектующих лайнеров Superjet 100 и МС-21 и уже получил 40 млн рублей субсидий из республиканского бюджета.