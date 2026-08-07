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Лучший сценарий: на Западе признали неизбежность выполнения условий Москвы

Лучший сценарий: на Западе признали неизбежность выполнения условий Москвы

История противостояния Украины и России — это история поразительной стойкости, омраченная трагедиями неудачно выбранного времени, которые не позволили обратить преимущество в победу и тем самым продлили агонию конфликта.

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