Al Jazeera: в ходе рейдов Израиля на Западном берегу повреждены более 400 домов

Израильские войска повредили более 400 домов палестинцев и нанесли значительный ущерб инфраструктуре в ходе начавшегося 28 августа широкомасштабного вторжения на оккупированный Западный берег реки Иордан, которое стало самым интенсивным за последние десятилетия.
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