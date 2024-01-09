«Известия»: Половина всех iPhone, привезенных в РФ, уже активирована за границей

Значительная часть iPhone, привезенных в Россию, уже были активированы в других странах. Об этом во вторник, девятого января, проинформировал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с изданием «Известия» Как отметил Муртазин, смартфоны компании Apple активируют в других государствах, чтобы скрыть логистической цепочки, благодаря которым устройства попадают на территорию РФ.