В ходе военной операции хуситов были нанесены удары по зданию Министерства обороны Саудовской Аравии, а также по объектам компании Aramco и двум аэропортам, пишет Hamshahri Online со ссылкой на бригадного генерала Яхья Сари.
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