Мухаметшин: Задача делегировать в Госсовет профессионалов и патриотов выполнена

Перед выборами в Государственный Совет Татарстана VII созыва главной задачей регионального отделения партии «Единая Россия» было делегировать в парламент максимальное количество опытных специалистов и патриотов республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии