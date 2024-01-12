Американские спецслужбы 16—18 февраля намерены провести в Риге тренинг по обучению методам разжигания межнациональной и социальной вражды в России.
СВР: спецслужбы США проведут в Риге тренинг по раскачиванию ситуации в России
Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
ТВАРИ НИ КАК НЕ УСПОКОЯТСЯ...Пока им не влетит по полной...США.....СТРАНА БАНДИТ И МОШЕННИК
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15 час.
Евгений МакЛауд
ну пендосы тупыыые!!! да путинские чиновники сами так раскачают Россию, что мясо клочками полетит и за лужей зря надеются усидеть. Варяг будет тонуть со всеми вместе.
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14 час.
Андрей Павлов
"Американские спецслужбы 16—18 февраля намерены провести в Риге тренинг по обучению методам разжигания межнациональной и социальной вражды в России." Да мы и сами справимся, завозя мигрантов аулами. Нас и обучать не надо.
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1 час.
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