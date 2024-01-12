СВР: спецслужбы США проведут в Риге тренинг по раскачиванию ситуации в России

ВС Вадим Скоробогатов ТВАРИ НИ КАК НЕ УСПОКОЯТСЯ...Пока им не влетит по полной...США.....СТРАНА БАНДИТ И МОШЕННИК

Евгений МакЛауд ну пендосы тупыыые!!! да путинские чиновники сами так раскачают Россию, что мясо клочками полетит и за лужей зря надеются усидеть. Варяг будет тонуть со всеми вместе.