Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    Это мерзостьПристроил мужа на...
  • Андрей Павлов
    "Американские спецслужбы 16—18 февраля намерены провести в Риге тренинг по обучению методам разжигания межнационально...СВР: спецслужбы С...
  • Ирина Черных
    Клопы и крысы им в помощь.Пристроил мужа на...

СВР: спецслужбы США проведут в Риге тренинг по раскачиванию ситуации в России

СВР: спецслужбы США проведут в Риге тренинг по раскачиванию ситуации в России

Американские спецслужбы 16—18 февраля намерены провести в Риге тренинг по обучению методам разжигания межнациональной и социальной вражды в России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВС
Вадим Скоробогатов
ТВАРИ НИ КАК НЕ УСПОКОЯТСЯ...Пока им не влетит по полной...США.....СТРАНА БАНДИТ И МОШЕННИК
Ответить
15 час.
Евгений МакЛауд
ну пендосы тупыыые!!! да путинские чиновники сами так раскачают Россию, что мясо клочками полетит и за лужей зря надеются усидеть. Варяг будет тонуть со всеми вместе.
Ответить
14 час.
Андрей Павлов
&quot;Американские спецслужбы 16—18 февраля намерены провести в Риге тренинг по обучению методам разжигания межнациональной и социальной вражды в России.&quot; Да мы и сами справимся, завозя мигрантов аулами. Нас и обучать не надо.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх