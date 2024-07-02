Василий Клисак: Сегодня наши воины-контрактники приняли на себя высокую ответственность за свой народ

Клисак Василий, офицер запаса, член общественной организации «Боевое братство»: — Мне, офицеру Советской Армии, окончившему в 80-е годы военное училище, не довелось служить по контракту, поскольку они были введены в Российской Армии в 90-е годы.
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