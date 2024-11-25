Захарова высказалась о словах Бауэра про высокоточные удары по РФ

В Североатлантическом Альянсе рассматривают возможность проведения превентивных «точечных ударов» по российским объектам в случае возникновения вооруженного конфликта, как заявил адмирал Роб Бауэр, который возглавляет Военный комитет НАТО.
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