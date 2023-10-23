Организация рабочего места – это процесс создания оптимальных условий для эффективной работы. Включает в себя такие аспекты, как размещение мебели и оборудования, организацию рабочего пространства, установку и настройку программного обеспечения, а также обеспечение комфорта и безопасности работника.