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Организация рабочего места

Организация рабочего места

Организация рабочего места – это процесс создания оптимальных условий для эффективной работы. Включает в себя такие аспекты, как размещение мебели и оборудования, организацию рабочего пространства, установку и настройку программного обеспечения, а также обеспечение комфорта и безопасности работника.

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