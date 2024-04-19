Медведев высказался о покушении на Зеленского в Польше: "На Западе приняли решение"

Запад уже принял решение о ликвидации президента Украины, считает Дмитрий Медведев.У президента Украины Владимира Зеленского есть причина не на шутку тревожиться за свою жизнь, поскольку с большой долей вероятности приговор на Западе ему уже вынесли.