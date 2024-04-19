Запад уже принял решение о ликвидации президента Украины, считает Дмитрий Медведев.У президента Украины Владимира Зеленского есть причина не на шутку тревожиться за свою жизнь, поскольку с большой долей вероятности приговор на Западе ему уже вынесли.
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