Фигуристка Медведева объяснила резкую смену имиджа со стрижкой каре

Двукратная серебряная медалистка зимних Олимпийских игр - 2018 в женском одиночном катании Евгения Медведева в шоу "Каток" на YouTube призналась, что решение отрезать длинные волосы под каре было взвешенным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии